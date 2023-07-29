ЗСУ ліквідували ще майже 400 російських окупантів, — Генштаб

ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 29 липня ЗСУ ліквідували вже 245 220 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян за добу 28 липня

Протягом 28 липня ЗСУ знищили близько 390 російських загарбників.

Крім того, росіяни втратили 1 танк, 6 бронемашин, 11 артилерійських систем, 7 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.

Втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 245 220 (+390) осіб ліквідовано;

танків — 4 191 (+1) од;

бойових броньованих машин — 8167 (+6) од;

артилерійських систем — 4 786 (+11) од;

РСЗВ — 698 (+0) од;

засоби ППО — 458 (+0) од;

літаків — 315 (+0) од;

гелікоптерів — 311 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 007 (+0);

крилаті ракети — 1 347 (+0);

кораблі — 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 247 (+7) од;

спеціальна техніка — 710 (+1).

Втрати російської армії на 29 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмуту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються на південь від Бахмуту.