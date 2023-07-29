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ЗСУ ліквідували ще майже 400 російських окупантів, — Генштаб

29 липня 2023 08:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ ліквідували ще майже 400 російських окупантів, — Генштаб
ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Станом на 29 липня ЗСУ ліквідували вже 245 220 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Протягом 28 липня ЗСУ знищили близько 390 російських загарбників. 

Крім того, росіяни втратили 1 танк, 6 бронемашин, 11 артилерійських систем, 7 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.

Втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення 

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 245 220 (+390) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 191 (+1) од;
  • бойових броньованих машин — 8167 (+6) од;
  • артилерійських систем — 4 786 (+11) од;
  • РСЗВ — 698 (+0) од;
  • засоби ППО — 458 (+0) од;
  • літаків — 315 (+0) од;
  • гелікоптерів — 311 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 007 (+0);
  • крилаті ракети — 1 347 (+0);
  • кораблі — 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 247 (+7) од;
  • спеціальна техніка — 710 (+1).
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Втрати російської армії на 29 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмуту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються на південь від Бахмуту.

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