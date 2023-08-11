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Десантники рассказали, как защищают Марьинку

11 августа 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Десантники рассказали, как защищают Марьинку
Украинский военный в Марьинке. Фото: "Український Свідок"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинские воины защищают Марьинку от российских оккупантов уже 17 месяцев. Оккупанты продолжают штурмы, но только попадают в плен и гибнут в разрушенных домах и посадках.

Об этом сообщил проект "Український Свідок".

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Оборона Марьинки

В районе Марьинки штурм российских войск длится уже 17 месяцев, фактически с начала полномасштабной войны.

На этом направлении, одном из самых трудных на всем фронте, держат оборону десантники 79 ОДШБр.

"Обороняться трудно, потому что нет укрытия, — рассказал старший позиции по имени "Артист". — По домам работают "Грады", авиация, вертолеты. Но россиянам ничего не помогает, потому что у них нет мозгов" .

Одним из ключевых объектов является командно-наблюдательный пункт роты. "Я не знаю, как мы раньше воевали без этого, — говорит главный сержант роты с позывным "Бача". — Сейчас все гораздо проще, мы контролируем ситуацию почти на сто процентов".

Как выглядит Марьинка в августе 2023 года
Как выглядит Марьинка в августе 2023 года
Фото: "Український Свідок"

Россияне продолжают штурм

Российские оккупанты по-прежнему пытаются штурмовать позиции украинских защитников.

Десантники говорят, что на этом участке фронта в районе самой Марьинки сражаются как российские военные, так и чеченские ДРГ. За пределами городской зоны, в полях на окраине Марьинки были отмечены завербованные зеки из подразделений "Шторм Z".

Разрушение в Марьинке
Обстрелы в Марьинке
Фото: "Український Свідок"

Украинские воины подчеркнули, что эти оккупанты снабжены только оружием и боеприпасами. А вот амуниция у них аж в 1977 году выпуска.

Силы обороны Украины уничтожают россиян десятками в посадках вокруг Марьинки и разрушенных домах, а также периодически берут оккупантов в плен.

Украинские воины готовят "сюрпризы" для россиян
Украинские воины готовят "сюрпризы" для россиян
Фото: "Український Свідок"

Напомним, что за событиями в районе Марьинки, как и за другими участками фронта российско-украинской войны, можно следить в режиме онлайн.

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