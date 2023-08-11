Десантники рассказали, как защищают Марьинку
Украинские воины защищают Марьинку от российских оккупантов уже 17 месяцев. Оккупанты продолжают штурмы, но только попадают в плен и гибнут в разрушенных домах и посадках.
Об этом сообщил проект "Український Свідок".
Оборона Марьинки
В районе Марьинки штурм российских войск длится уже 17 месяцев, фактически с начала полномасштабной войны.
На этом направлении, одном из самых трудных на всем фронте, держат оборону десантники 79 ОДШБр.
"Обороняться трудно, потому что нет укрытия, — рассказал старший позиции по имени "Артист". — По домам работают "Грады", авиация, вертолеты. Но россиянам ничего не помогает, потому что у них нет мозгов" .
Одним из ключевых объектов является командно-наблюдательный пункт роты. "Я не знаю, как мы раньше воевали без этого, — говорит главный сержант роты с позывным "Бача". — Сейчас все гораздо проще, мы контролируем ситуацию почти на сто процентов".
Россияне продолжают штурм
Российские оккупанты по-прежнему пытаются штурмовать позиции украинских защитников.
Десантники говорят, что на этом участке фронта в районе самой Марьинки сражаются как российские военные, так и чеченские ДРГ. За пределами городской зоны, в полях на окраине Марьинки были отмечены завербованные зеки из подразделений "Шторм Z".
Украинские воины подчеркнули, что эти оккупанты снабжены только оружием и боеприпасами. А вот амуниция у них аж в 1977 году выпуска.
Силы обороны Украины уничтожают россиян десятками в посадках вокруг Марьинки и разрушенных домах, а также периодически берут оккупантов в плен.
Напомним, что за событиями в районе Марьинки, как и за другими участками фронта российско-украинской войны, можно следить в режиме онлайн.