Десантники ЗСУ розповіли про переваги БМП “Marder” і показали його в дії

Бойова машина піхоти Marder 1A3.Ілюстративне фото: wikimedia.com

Завдяки підтримці Західних партнерів українська перемога наближається з кожним днем. Так, німецька бойова машина піхоти "Marder" тепер стоїть на озброєні в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська.

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Бойова машина піхоти Marder 1A3 німецького виробництва перебуває на озброєнні Бундесверу донині. Як відомо, ще на початку повномасштабного вторгнення Міноборони України звернулось до уряду Німеччини з проханням передати 100 машин Marder. Однак цей запит відхилили.

"Є запит щодо Marder. Всі наші власні бойові машини піхоти Marder залучені дозобов'язань НАТО, тому рішення також має бути ухвалене в межах НАТО", — заявили тоді у Міноборони Німеччини.

Однак вже до кінця весни 2022 року стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини має 32 такі машини, які "більше не використовуються" та "можуть бути відремонтовані за потреби". Разом з тим Уряд Шольца не лише блокував це рішення, а ще й став на заваді компанії-виробику Rheinmetall, яка хотіла передати Україні 100 власних БМП.

І все ж незважаючи на всі витівки Шольці, 5 січня 2023 року після телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера ФРН стало відомо, що Німеччина таки передасть 40 БМП Marder Україні. А вже 27 січня до Німеччини на навчання прибули українські військові.

Чому Україні потрібні саме Marder 1A3

Наразі одна з німецьких БМП на озброєні в Десантно-штурмових військах. Як розповів член десантно-штурмової бригади, Marder 1A3 має суттєві переваги в броні, озброєнні та двигуні над попередніми версіями.

"Має дизельний двигун, модифікація "всеядний". Максимальна швидкість Marder 1A3 65 км/год по шосе та 30-45 км/год на пересічній місцевості. З озброєння 20 міліметрова гармата та 7,62-мм кулемет. Швидкість її роботи сягає 1000-1200 пострілів/хв", — розповів військовий.

До того ж відомо, що Marder 1A3 має покращений панцирний захист носової частини і бортів. Так, машину укріпили від 30-мм набоїв та навіть касетних бомб. Тож екіпаж, який складається з 7 людей, може почуватися захищеніше.

До того ж саме БМП 1A3 є досить комфортними у використанні.

"Зручність для десантників в приорітеті в цієї машини. Не кидає з боку на бік. десантники доїжджають живі та неушкоджені. Місце механіка-водія це можна сказати як "трон". В порівнянні з БМП 1, БМП 2 тут виграє", — повідомив захисник.

І звісна річ, українські захисники закликають партнерів продовжувати збройну підтримку України.

"Було б краще щоб ми отримали більше Marder 1A3 це найкраща модифікація і вона в цілому придатна для нашого використання. Для перемоги нам не вистачає тільки їх та Leopard-2", — підсумував військовий.

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