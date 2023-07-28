Десантники ВСУ рассказали о преимуществах БМП "Marder" и показали его в действии

Боевая машина пехоты Marder 1A3. Иллюстративное фото: wikimedia.com

Благодаря поддержке Западных партнеров, украинская победа приближается с каждым днем. Так, немецкая боевая машина пехоты Marder теперь стоит на вооруженных в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска .

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Боевая машина пехоты Marder 1A3 немецкого производства находится на вооружении Бундесвера по сей день. Как известно, еще в начале полномасштабного вторжения Минобороны Украины обратилось в правительство Германии с просьбой передать 100 машин Marder. Однако этот запрос был отклонен.

"Есть запрос по Marder. Все наши собственные боевые машины пехоты Marder привлечены к обязательствам НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках НАТО ", — заявили тогда в Минобороны Германии.

Однако уже к концу весны 2022 стало известно, что Министерство обороны Германии имеет 32 такие машины, которые "больше не используются" и "могут быть отремонтированы при необходимости". Вместе с тем Правительство Шольца не только блокировало это решение, но и помешало компании-производителю Rheinmetall, которая хотела передать Украине 100 собственных БМП.

И все же, несмотря на все выходки Шольце, 5 января 2023 года после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ стало известно, что Германия таки передаст 40 БМП Marder Украине. А уже 27 января в Германию на обучение прибыли украинские военные.

Почему Украине нужны именно Marder 1A3

Пока одна из немецких БМП на вооруженных в Десантно-штурмовых войсках. Как рассказал член десантно-штурмовой бригады, Marder 1A3 имеет существенные преимущества в броне, вооружении и двигателе над предыдущими версиями.

"Имеет дизельный двигатель, модификация "всеядный". Максимальная скорость Marder 1A3 65 км/ч по шоссе и 30-45 км/ч на средней местности. С вооружения 20 миллиметровая пушка и 7,62-мм пулемет. Скорость ее работы 0-0 1200 выстрелов/мин", — рассказал военный.

К тому же известно, что Marder 1A3 обладает улучшенной панцирной защитой носовой части и бортов. Да, машину укрепили от 30-мм патронов и даже кассетных бомб. Поэтому экипаж, состоящий из 7 человек, может чувствовать себя более защищенно.

К тому же именно БМП 1A3 достаточно комфортны в использовании.

"Удобство для десантников в приоритете у этой машины. Не бросает с боку на бок. десантники доезжают живы и невредимы. Место механика-водителя это можно сказать как "трон". По сравнению с БМП 1, БМП 2 здесь выигрывает", — сообщил защитник.

И, конечно, украинские защитники призывают партнеров продолжать вооруженную поддержку Украины.

"Было бы лучше, чтобы мы получили больше Marder 1A3, это лучшая модификация и она в целом пригодна для нашего использования. Для победы нам не хватает только их и Leopard-2", — подытожил военный.

Напомним, эксперт рассказал, какое украинское оружие может заменить ATACMS.

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