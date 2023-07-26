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Експерт розповів, яка українська зброя може замінити ATACMS

26 липня 2023 22:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт розповів, яка українська зброя може замінити ATACMS
Пускова установка "Сапсана" на параді у Києві. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Американські ракети ATACMS могла б замінити вітчизняна розробка — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан". Але, на жаль, з 2016 року, коли "Сапсан" уперше був представлений, український військово-промисловий комплекс не зумів завершити роботу над цим ОТРК.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Український аналог ATACMS

Американські ракети ATACMS, наголосив Дмитро Снєгирьов, могла б замінити вітчизняна розробка — ракети "Сапсан" (чи, в експортному варіанті, "Грім-2").

Представлена ця розробка була ще 2016 року. Дальність ураження "Сапсана" — до 500 кілометрів (в експортному варіанті, зважаючи на міжнародні угоди, вона є меншою, до 300 кілометрів).

Головний козир "Сапсана"

Експерт підкреслив, що у випадку використання вітчизняної військової техніки у нас би не було проблем із її використанням проти будь-яких ворожих цілей.

"Тобто не стояло б руба питання бити чи не бити по об'єктах на території Росії. Це наша розробка, тож ми ні в кого не мали б питати дозволу", — заявив Снєгирьов.

На жаль, підкреслив Дмитро Снєгирьов, за сім років український ВПК так і не зумів підготувати хоча б один комплекс "Сапсан" до використання у бойових діях.

Нагадаємо, у червні голова "Західноукраїнського об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу" Ігор Крол заявив, що український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" вже готовий приблизно на 65-70%. На завершення потрібно близько 500 млн доларів.

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