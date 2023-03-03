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​​​​​​​Десятки одиниць техніки та понад 700 мерців: Генштаб розповів про блискучі успіхи ЗСУ на фронті

3 березня 2023 08:50
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 27 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили вісім танків, 15 бронемашин, чотири артилерійські системи та чотири ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 405 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 673 (+15) од.;
  • артилерійських систем — 2 402 (+4) од.;
  • РСЗВ — 484 (+4) од.;
  • засобів ППО — 247 (+0) од.;
  • літаків — 301 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 289 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 061 (+3);
  • крилатих ракет — 873 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 281 (+17) од.;
  • спеціальної техніки — 230 (+0).

Втрати російської армії на 3 березня

Нагадаємо, свіже розслідування видання The New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Фото: Генштаб

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