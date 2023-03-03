Десятки единиц техники и более 700 мертвецов: Генштаб рассказал о блестящих успехах ВСУ на фронте
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 27 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 15 бронемашин, четыре артиллерийские системы и четыре ракетные системы залпового огня.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано;
- танков — 3 405 (+8) ед;
- боевых бронированных машин — 6 673 (+15) ед;
- артиллерийских систем — 2 402 (+4) ед;
- РСЗО — 484 (+4) ед.;
- средств ПВО — 247 (+0) ед;
- самолетов — 301 (+1) ед;
- вертолетов — 289 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 281 (+17) ед;
- специальной техники — 230 (+0).
Напомним, свежее расследование издания The New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией РФ. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.
Фото: Генштаб