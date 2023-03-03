​Десятки единиц техники и более 700 мертвецов: Генштаб рассказал о блестящих успехах ВСУ на фронте

Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 27 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 15 бронемашин, четыре артиллерийские системы и четыре ракетные системы залпового огня.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано;

танков — 3 405 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 6 673 (+15) ед;

артиллерийских систем — 2 402 (+4) ед;

РСЗО — 484 (+4) ед.;

средств ПВО — 247 (+0) ед;

самолетов — 301 (+1) ед;

вертолетов — 289 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 281 (+17) ед;

специальной техники — 230 (+0).

Напомним, свежее расследование издания The New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией РФ. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.

Фото: Генштаб