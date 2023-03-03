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​Десятки единиц техники и более 700 мертвецов: Генштаб рассказал о блестящих успехах ВСУ на фронте

3 марта 2023 08:50
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 27 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 15 бронемашин, четыре артиллерийские системы и четыре ракетные системы залпового огня.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

  • личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано;
  • танков — 3 405 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 673 (+15) ед;
  • артиллерийских систем — 2 402 (+4) ед;
  • РСЗО — 484 (+4) ед.;
  • средств ПВО — 247 (+0) ед;
  • самолетов — 301 (+1) ед;
  • вертолетов — 289 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 281 (+17) ед;
  • специальной техники — 230 (+0).

Потери русской армии на 3 марта

Напомним, свежее расследование издания The New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией РФ. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.

Фото: Генштаб

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