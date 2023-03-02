Втрати російської армії на 2 березня

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані війська рф

За 1 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, 20 бронемашин та п’ять артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано;

танків — 3 397 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 6 658 (+20) од.;

артилерійських систем — 2 398 (+5) од.;

РСЗВ — 480 (+1) од.;

засобів ППО — 247 (+0) од.;

літаків — 300 (+0) од.;

гелікоптерів — 288 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 058 (+3);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 264 (+7) од.;

спеціальної техніки — 230 (+0).

Нагадаємо, свіже розслідування видання The New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Фото: Генштаб