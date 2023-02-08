Окупанти обстріляли житлові будинки у Донецькій області — є поранені

Десятки пошкоджених будинків: в Донецькій ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки рф
Російські окупаційні війська вночі завдали ракетних ударів по Донеччині. Під ворожим вогнем опинилися десятки житлових будинків.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Наслідки російських атак
Повідомляється, що у ніч на 8 лютого загарбники завдали ракетного удару по Дружківці — цілили у приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.
На Волноваському напрямку під інтенсивним вогнем був Вугледар, там загарбники пошкодили дев'ять житлових будинків. Окрім того, ворожі снаряди влучили у будинок у Тоненькому Очеретинської громади.
Також під обстрілами було Курахове, Курахівка і Гірник Курахівської громади. На Горлівському напрямку напружена ситуація у Соледарській громаді, там пошкоджено два будинки у Васюківці та чотири у Роздолівці.
На Лисичанському напрямку під обстріли потрапив Сіверськ та околиці громади. Наразі відомо про двох поранених жителів Донеччини за добу.
Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповідав, що найактивніше окупанти наступають у районі Кремінної. Там атаки загарбників відбуваються майже безперервно.
Раніше Гайдай зазначав, що на території Луганської області фіксується збільшення військової техніки російської армії. Окупанти її частково ховають по лісопосадках, частково закопують.
Крім того, росіяни продовжують будувати на території регіону укріплення, які будуть використовувати для нового великого наступу.