Російські загарбники 29 разів за добу атакували Херсонську область

Загарбники обстрілюють житлові будинки

Російські окупаційні війська продовжують тероризували мирних жителів Херсонщини. Лише за добу ворог 29 разів атакував область.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Що відомо

Зазначається, що за 7 лютого російські загарбники 29 разів атакували територію Херсонської області. Окупанти обстрілювали цивільні об'єкти з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Під ворожим вогнем був і Херсон. За добу місто атакували шість разів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Як повідомляють в ОВА, через російські атаки двоє цивільних осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 5 лютого Херсонщина теж була під вогнем окупантів. За добу російські загарбники атакували область 37 разів, використовуючи для цього артилерію, РСЗВ, міномети і танки.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. За інформацією ОВА, через російські обстріли чотири людини дістали поранення різного ступеню тяжкості.

Окрім того, Херсон був під обстрілом і 4 лютого. Тоді російська армія 60 разів атакувала Херсонську область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.

За інформацією Херсонської ОВА, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.

Саме місто Херсон армія рф атакувала шість разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.

Додамо, у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.