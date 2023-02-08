Російські загарбники 29 разів за добу атакували Херсонську область

Гатили майже з усього озброєння: окупанти 29 разів за добу атакували Херсонщину
Російські окупаційні війська продовжують тероризували мирних жителів Херсонщини. Лише за добу ворог 29 разів атакував область.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
-
Нафтогаз запропонував J.P. Morgan інвестувати у компанію: деталі
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
Що відомо
Зазначається, що за 7 лютого російські загарбники 29 разів атакували територію Херсонської області. Окупанти обстрілювали цивільні об'єкти з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.
Під ворожим вогнем був і Херсон. За добу місто атакували шість разів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Як повідомляють в ОВА, через російські атаки двоє цивільних осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, 5 лютого Херсонщина теж була під вогнем окупантів. За добу російські загарбники атакували область 37 разів, використовуючи для цього артилерію, РСЗВ, міномети і танки.
Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. За інформацією ОВА, через російські обстріли чотири людини дістали поранення різного ступеню тяжкості.
Окрім того, Херсон був під обстрілом і 4 лютого. Тоді російська армія 60 разів атакувала Херсонську область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.
За інформацією Херсонської ОВА, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.
Саме місто Херсон армія рф атакувала шість разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.
Додамо, у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.