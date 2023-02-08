Оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области — есть раненые

Захватчики ночью терроризировали жителей Донецкой области

Российские оккупационные войска ночью нанесли ракетные удары по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались десятки жилых домов.

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Последствия российских атак

Сообщается, что в ночь на 8 февраля захватчики нанесли ракетный удар по Дружковке — попали в частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Волновахском направлении под интенсивным огнем был Угледар, там захватчики повредили девять жилых домов. Кроме того, вражеские снаряды попали в дом в Тоненьком Очеретинской громаде.

Также под обстрелами находились Курахово, Кураховка и Горняк Кураховской громады. На Горловском направлении напряженная ситуация в Соледарской громаде, там повреждены два дома в Васюковке и четыре в Роздоловке.

На Лисичанском направлении под обстрелы попал Северск и окрестности громады. В настоящее время известно о двух раненых жителях Донецкой области за сутки.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказывал, что наиболее активно оккупанты наступают в районе Кременной. Там атаки захватчиков проходят почти непрерывно.

Ранее Гайдай отметил, что на территории Луганской области фиксируется увеличение военной техники российской армии. Оккупанты ее частично прячут по лесопосадкам, частично закапывают.

Кроме того, россияне продолжают строить на территории региона укрепления, которые будут использоваться для нового большого наступления.