Десятки свіжих могил: у Підмосков'ї знайшли секретне кладовище "вагнерівців"

Масштабні поховання "вагнерівців" на одному із кладовищ в Підмосков'ї

У січні в Підмосков'ї знайшли ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК "Вагнер". У селі Маврино з'явилися мінімум 27 нових могил.

Про це повідомляють росЗМІ.

Кладовище ліквідованих "вагнерівців"

За інформацією російського видання "москва онлайн", на кожному похованні помітили однакові біло-синьо-червоні букети і однакові вінки з емблемою ПВК "Вагнер", на якій вигравіювані слова "Кров, честь, батьківщина і відвага". Крім того, кожній могилі знаходиться червоний пластиковий стакан з написом "Може чай, а може й ні".

Імовірно, тут поховали завербованих російських зеків, ліквідованих в Україні.

"Цвинтар нас (приходу — Ред.) не стосується. Воно суто муніципальне. Так, ми бачили, як приїжджали по дві-три машини, щось робили. То були звичайні ритуальні машини, але не наші. Я цього всього не торкався. Єдине, що ми можемо припустити, що це "вагнерівці". Нам не рекомендували лізти в цю тему", — сказав місцевий отець Діонісій.

Зазначається, що до могил, де лежать найманці ПВК "Вагнер", більшість із яких досі шукають родичі, ніхто не ходить.

ЗМІ з'ясували, що серед 27 могил тільки двоє жителів москви, четверо — з Азербайджану і Киргизстану, а решта — з різних регіонів рф. При цьому вік найманців від 21 до 55 років.

"За списком злочинів, за які загиблі відбували покарання, можна вивчати Кримінальний кодекс: тут все, починаючи від 105-ї (вбивство) і закінчуючи 222-й (незаконний обіг зброї). Але найбільше тих, хто був засуджений за "народною" 228-ю (розповсюдження наркотиків)", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Генштабі розповіли про колосальні втрати "вагнерівців" біля Бахмута. У період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку загинуло приблизно 200 бойовиків.

Також нещодавно в українській розвідці розповіли, що "вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України. При цьому російські окупанти дивуються тому, як воюють "вагнерівці" — вони зазнають великих трат і при цьому продовжують іти в бій.

Фото: росЗМІ