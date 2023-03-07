Десятки свежих могил: в Подмосковье нашли секретное кладбище "вагнеровцев"

Масштабные захоронения "вагнеровцев" на одном из кладбищ в Подмосковье

В январе в Подмосковье нашли целое кладбище ликвидированных наемников ЧВК "Вагнер". В селе Маврино появилось минимум 27 новых могил.

Об этом сообщают росСМИ.

Кладбище ликвидированных "вагнеровцев"

По информации российского издания "москва онлайн", на каждом захоронении заметили одинаковые бело-сине-красные букеты и одинаковые венки с эмблемой ЧВК "Вагнер", на которой выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага". Кроме того, в каждой могиле находится красный пластиковый стакан с надписью "Может чай, а может и нет".

Вероятно, здесь похоронили завербованных российских зеков, ликвидированных в Украине.

"Кладбище нас (прихода — Ред.) не касается. Оно сугубо муниципальное. Да, мы видели, как приезжали по две-три машины, что-то делали. Это были обычные ритуальные машины, но не наши. Я этого всего не касался. Единственное, что мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему", — сказал местный отец Дионисий.

Отмечается, что в могилы, где лежат наемники ЧВК "Вагнер", большинство из которых до сих пор ищут родственники, никто не ходит.

СМИ выяснили, что среди 27 могил только двое жителей москвы, четверо — из Азербайджана и Кыргызстана, а остальные — из разных регионов россии. При этом возраст наемников от 21 до 55 лет.

"По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказание, можно изучать Уголовный кодекс: здесь все, начиная от 105 (убийство) и заканчивая 222 (незаконное обращение оружия). Но больше всего тех, кто был осужден по "народной" 228 (распространение наркотиков)", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали о колоссальных потерях "вагнеровцев" возле Бахмута. В период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении погибли около 200 боевиков.

Также недавно в украинской разведке рассказали, что "вагнеровцы" распускают слухи, что россия скоро выведет войска из Украины. При этом российские оккупанты удивляются тому, как воюют "вагнеровцы" — они терпят большие траты и при этом продолжают идти в бой.

Фото: росСМИ