"Вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України: перехоплення ГУР
Представники російської приватної компанії "Вагнер" розповідають мобілізованим росіянам про швидке завершення війни. При цьому російські окупанти дивуються тому, як воюють "вагнерівці" — вони зазнають великих трат і при цьому продовжують іти в бій.
Про це розповів один з російських окупантів у телефонній розмові, перехоплення якої оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.
-
Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини
-
Куди варто інвестувати українцям під час війни
-
"Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ
-
У Києві відкрили перший в Україні банк крові: чим він унікальний
-
На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон
-
Збитий літак та знищені склади ворога: Генштаб відзвітував про чергові успіхи ЗСУ
-
Одесити можуть залишити заявку на реставрацію старовинних дверей: як це зробити
-
Переселенці можуть отримати фінансову допомогу від Норвезької ради: що для цього потрібно
-
На Луганщині люди залишилися без пенсій та соцвиплат: що утнули окупанти
-
Україна домовилася з Польщею про спрощення транзиту зерна
Деталі
Військовослужбовець рф розповів своїй співрозмовниці, що бійці ПВК розпускають чутки, ніби війна скоро повинна закінчитися, і росія відведе з України свої війська.
Водночас окупант зазначає, що "вагнерівці" зазнають значних втрат на сході України.
"Они вообще *банутые эти чвк-ки… они все обкуренные, нах*й. Они все зеки (чвк), бл*, но они *башат там вообще. Тут п*здец — столько 200-х, ох*еть", — розповів військовослужбовець окупаційної армії.
Нагадаємо, терорист та власник ПВК "Вагнер" Пригожин записав відео, у якому він стверджує про нібито оточення Бахмута. Але насправді, як заявляє Центр національного спротиву, — це частина дезінформаційної кампанії.
Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр 2 березня повідомила про те, що спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута.