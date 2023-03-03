"Вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України: перехоплення ГУР

Окупаційні війська зазнають значних втрат на сході України

Представники російської приватної компанії "Вагнер" розповідають мобілізованим росіянам про швидке завершення війни. При цьому російські окупанти дивуються тому, як воюють "вагнерівці" — вони зазнають великих трат і при цьому продовжують іти в бій.

Про це розповів один з російських окупантів у телефонній розмові, перехоплення якої оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

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Військовослужбовець рф розповів своїй співрозмовниці, що бійці ПВК розпускають чутки, ніби війна скоро повинна закінчитися, і росія відведе з України свої війська.

Водночас окупант зазначає, що "вагнерівці" зазнають значних втрат на сході України.

"Они вообще *банутые эти чвк-ки… они все обкуренные, нах*й. Они все зеки (чвк), бл*, но они *башат там вообще. Тут п*здец — столько 200-х, ох*еть", — розповів військовослужбовець окупаційної армії.

Нагадаємо, терорист та власник ПВК "Вагнер" Пригожин записав відео, у якому він стверджує про нібито оточення Бахмута. Але насправді, як заявляє Центр національного спротиву, — це частина дезінформаційної кампанії.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр 2 березня повідомила про те, що спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута.