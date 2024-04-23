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Дезертирство у ЗСУ — адвокат Кравець відповів, звідки взяв дані про понад 100 тис. випадків

23 квітня 2024 17:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дезертирство у ЗСУ — адвокат Кравець відповів, звідки взяв дані про понад 100 тис. випадків
Адвокат Ростислав Кравець. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днем раніше адвокат Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE розповів про понад 100 тисяч випадків дезертирства в Збройних Силах України. Згодом озвучена інформація набула широкого розголосу в інформаційному просторі. Коментуючи свою заяву юрист зазначив, що посилався виключно на дані ЗМІ та військових. 

Про це Ростислав Кравець сказав у коментарі для Новини.LIVE.

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"Ця цифра взята із Засобів масової інформації. У своєму Telegram-каналі я пояснив, звідки взяв цю інформацію. Я ж не казав, що особисто знаю, а посилався на ЗМІ", — сказав Кравець, говорячи про джерело інформації. 

Судячи з повідомлення у Telegram-каналі, адвокат посилався на розслідування журналіста Володимира Бойка, у якому йдеться про 130 випадків дезертирства. 

Заява адвоката Кравця про дезертирство у армії
Допис Ростислава Карвця. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, після того, як заява адвоката про дезертирство у армії набула розголосу у мережі, Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію. У відомстві сказали, що ці дані не відповідають дійсності. 

До слова, президент Володимир Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України. Водночас, глава держави заявив, що не бачить в окремих випадках дезертирства нічого кримінального.

війна
українці
військові
війна в Україні
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дезертир
ЦПД

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