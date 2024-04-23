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Дезертирство в ВСУ — адвокат Кравец ответил, откуда взял данные о более чем 100 тыс. случаев

23 апреля 2024 17:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дезертирство в ВСУ — адвокат Кравец ответил, откуда взял данные о более чем 100 тыс. случаев
Адвокат Ростислав Кравец. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Днем ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE рассказал о более чем 100 тысячах случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины. Впоследствии озвученная информация получила широкую огласку в информационном пространстве. Комментируя свое заявление, юрист отметил, что ссылался исключительно на данные СМИ и военных.

Об этом Ростислав Кравец сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Эта цифра взята из СМИ. В своем Telegram-канале я объяснил, откуда взял эту информацию. Я же не говорил, что лично знаю, а ссылался на СМИ", — сказал Кравец, говоря об источнике информации.

Судя по сообщению в Telegram-канале, адвокат ссылался на расследование журналиста Владимира Бойко, в котором говорится о 130 случаях дезертирства.

Заявление адвоката Кравца о дезертирстве в армии
Пост Ростислава Карвца. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, после того, как заявление адвоката о дезертирстве в армии получило огласку в сети, Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию. В ведомстве сказали, что эти данные не соответствуют действительности.

К слову, президент Владимир Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины. В то же время глава государства заявил, что не видит в редких случаях дезертирства ничего криминального.

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ЦПД

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