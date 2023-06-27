Дипломат розповість про звернення Путіна та скандальну заяву Орбана: прямий ефір Новини.LIVE

Руслан Осипенко також поговорить про актуальну ситуацію на фронті

Гостем ефіру студії Новини.LIVE став дипломат та міжнародний експерт Руслан Осипенко. Він розповість про звернення російського диктатора Володимира Путіна та поговорить про інші важливі події.

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Осипенко також розповість про те, як самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко вдалося вмовити "вагнерівців" припинити переворот у Російській Федерації. Міжнародний експерт також відреагував на нову скандальну заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана та ракетний обстріл Полтавської області.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко визнав, що Володимир Путін проґавив ситуацію із бунтом Євгена Пригожина. Тому ні себе, ні Путіна він героями не вважає.

Також ми писали, що Кремль може зберегти ПВК "Вагнер" як окрему структуру — в Африці, на Близькому Сході чи навіть в Україні. Але для цього доведеться замінити Євгена Пригожина на чолі цієї структури.

Додамо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Ціллю російських ракет цього разу став дачний кооператив у Кременчуцькому районі.