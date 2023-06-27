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Дипломат розповість про звернення Путіна та скандальну заяву Орбана: прямий ефір Новини.LIVE

27 червня 2023 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дипломат розповість про звернення Путіна та скандальну заяву Орбана: прямий ефір Новини.LIVE
Руслан Осипенко також поговорить про актуальну ситуацію на фронті
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостем ефіру студії Новини.LIVE став дипломат та міжнародний експерт Руслан Осипенко. Він розповість про звернення російського диктатора Володимира Путіна та поговорить про інші важливі події. 

Переглянути ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Осипенко також розповість про те, як самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко вдалося вмовити "вагнерівців" припинити переворот у Російській Федерації. Міжнародний експерт також відреагував на нову скандальну заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана та ракетний обстріл Полтавської області.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко визнав, що Володимир Путін проґавив ситуацію із бунтом Євгена Пригожина. Тому ні себе, ні Путіна він героями не вважає.

Також ми писали, що Кремль може зберегти ПВК "Вагнер" як окрему структуру — в Африці, на Близькому Сході чи навіть в Україні. Але для цього доведеться замінити Євгена Пригожина на чолі цієї структури.

Додамо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Ціллю російських ракет цього разу став дачний кооператив у Кременчуцькому районі.

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