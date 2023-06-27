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Дипломат расскажет об обращении Путина и скандальном заявлении Орбана: прямой эфир Новини.LIVE

27 июня 2023 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дипломат расскажет об обращении Путина и скандальном заявлении Орбана: прямой эфир Новини.LIVE
Руслан Осипенко также поговорит об актуальной ситуации на фронте
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Гостем эфира студии Новини.LIVE стал дипломат и международный эксперт Руслан Осипенко. Он расскажет об обращении российского диктатора Владимира Путина и поговорит о других важных событиях.

Просмотреть эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Осипенко также расскажет о том, как самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось уговорить "вагнеровцев" прекратить переворот в Российской Федерации. Международный эксперт также отреагировал на новое скандальное заявление премьера Венгрии Виктора Орбана и ракетный обстрел Полтавской области.

Напомним, Александр Лукашенко признал, что Владимир Путин упустил ситуацию с бунтом Евгения Пригожина. Поэтому ни себя, ни Путина он героями не считает.

Также мы писали, что Кремль может сохранить ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру — в Африке, на Ближнем Востоке или даже в Украине. Но для этого придется заменить Евгения Пригожина во главе этой структуры.

Добавим, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Целью российских ракет в этот раз стал дачный кооператив в Кременчугском районе.

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