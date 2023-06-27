Росіяни атакували дачний кооператив на Полтавщині, — голова ОВА

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Фото: Telegram-канал Луніна

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Ціллю російських ракет цього разу став дачний кооператив у Кременчуцькому районі.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Удар до роковин

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по території Полтавської області.

"Як і рік тому, у цей день ракетами Х-22", — наголосив Дмитро Лунін, нагадавши, що саме 27 червня минулого року загарбники обстріляли торговельний центр у Кременчуці, де загинули люди.

Цього разу під удар також потрапила територія Кременчуцького району Полтавщини.

Обстріл дач

За інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації, російські ракети влучили в дачний кооператив у Кременчуцькому районі.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав.

Дмитро Лунін про обстріл Полтавської області

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про вибухи у самому Кременчуці. ЗМІ писали про те, що після вибуху на місце події масово поїхали машини швидкої допомоги.

Додамо, що сьогодні, 27 червня, рівно рік як російські окупанти обстріляли торговельний центр "Амстор" у Кременчуці Полтавської області.