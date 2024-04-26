Дипломат Валерій Чалий підказав, що потрібно Україні для перемоги у війні

Українські військові стріляють із гаубиці. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine/?locale=uk_UA

Колишній посол України в Сполучених Штатах Америки, дипломат Валерій Чалий заявив про необхідність збільшення виробництва власної зброї, щоб наступного року мати потужніший воєнно-промисловий комплекс. Однак Захід лишається нашим тилом як військової, так і економічної допомоги.

Про це Валерій Чалий розповів в коментарі OBOZ.UA, оприлюдненому в суботу, 25 квітня.

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Українська стратегія перемоги

Експерт зазначив, що важливо, щоб союзники підтримали українську стратегію перемоги. Фахівець погодився, що це може бути "надзавдання", що здається нездійсненним.

"Але Росія не така сильна, як вони хочуть це публічно розказати й показати. У Росії... Ось беремо наші серйозні проблеми: мобілізація, проблеми виробництва зброї, – і переводимо в Росію. У них те ж саме все існує. Просто там накопичувалось більше для війни. А ми не готувалися таким чином, як вони готувалися", — пояснив Чалий.

За словами фахівця, у Росії рано чи пізно запасів не стане, а в нас лишиться наш "тил" і виробництво зброї.

"І тил у нас, виходить, зараз це Європа, Америка — наш тил, де виробляється озброєння. Нам треба ще — при всіх складнощах — збільшувати своє виробництво", — наголосив дипломат.

Зброя, що наблизить перемогу України

Експосол зазначив, що держава вже виробляє зброю, потрібну для перемоги, однак потрібні також ракети, зокрема далекобійні, і в великих кількостях.

На думку Чалого, Україна повинна будувати свою стратегію так, щоб навесні 2025 року "не так переживати за партнерів, а багато в чому розраховувати на свої сили".

"Так що поки так, складно. Але оці сигнали зі всіх сторін показують, що вікно можливостей цього року (не знаю коли) у нас з'явиться. Усі ці надходження показують, що оборона буде підсилена. І буде менше жертв із нашого боку", — додав експерт.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, що Україна вже виробляє власну зброю спільно з німецьким концерном Rheimetall. Наразі відбувається виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки.

Також ми писали, що видання підібрали п'ятірку найбільших оборонних підприємств України. За виторгом у 2024 році увійшли три приватні компанії, загальний виторг яких сягнув 55,4 млрд грн.

Додамо, що нещодавно німецький виробник БпЛА Quantum Systems відкрив ще одне виробництво дронів в Україні з потужністю до 1 000 БпЛА на рік.