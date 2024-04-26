Дипломат Валерий Чалый подсказал, что нужно Украине для победы в войне

Украинские военные стреляют из гаубицы. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine/?locale=ru_UA

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки, дипломат Валерий Чалый заявил о необходимости увеличения производства собственного оружия, чтобы в следующем году иметь более мощный военно-промышленный комплекс. Однако Запад остается нашим тылом как военной, так и экономической помощи.

Об этом Валерий Чалый рассказал в комментарии OBOZ.UA, обнародованном в субботу, 25 апреля.

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Украинская стратегия победы

Эксперт отметил, что важно, чтобы союзники поддержали украинскую стратегию победы. Специалист согласился, что это может быть "сверхзадача", которая кажется невыполнимой.

"Но Россия не так сильна, как они хотят это публично рассказать и показать. В России... Вот берем наши серьезные проблемы: мобилизация, проблемы производства оружия, — и переводим в Россию. У них то же самое все существует. Просто там накапливалось больше для войны. А мы не готовились таким образом, как они готовились", — объяснил Чалый.

По словам специалиста, у России рано или поздно запасов не станет, а у нас останется наш "тыл" и производство оружия.

"И тыл у нас, значит, сейчас это Европа, Америка — наш тыл, где производится вооружение. Нам нужно еще — при всех сложностях — увеличивать свое производство", — подчеркнул дипломат.

Оружие, приближающее победу Украины

Экс-посол отметил, что государство уже производит оружие, необходимое для победы, однако нужны также ракеты, в том числе дальнобойные, и в больших количествах.

По мнению Чалого, Украина должна строить свою стратегию так, чтобы весной 2025 года "не столько переживать за партнеров, а во многом рассчитывать на свои силы".

"Так что пока так сложно. Но эти сигналы со всех сторон показывают, что окно возможностей в этом году (не знаю когда) у нас появится. Все эти поступления показывают, что оборона будет усилена. И будет меньше жертв с нашей стороны", — добавил эксперт.

Производство оружия в Украине

Напомним, что Украина уже производит собственное оружие совместно с немецким концерном Rheimetall. В настоящее время происходит производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники.

Также мы писали, что издание подобрало пятерку крупнейших оборонных предприятий Украины. По выручке в 2024 году вошли три частных компании, общая выручка которых достигла 55,4 млрд грн.

Добавим, что недавно немецкий производитель БпЛА Quantum Systems открыл еще одно производство дронов в Украине с мощностью до 1 000 БпЛА в год.