Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Дипломат Валерий Чалый подсказал, что нужно Украине для победы в войне arrow

Дипломат Валерий Чалый подсказал, что нужно Украине для победы в войне

26 апреля 2024 05:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дипломат Валерий Чалый подсказал, что нужно Украине для победы в войне
Украинские военные стреляют из гаубицы. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine/?locale=ru_UA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки, дипломат Валерий Чалый заявил о необходимости увеличения производства собственного оружия, чтобы в следующем году иметь более мощный военно-промышленный комплекс. Однако Запад остается нашим тылом как военной, так и экономической помощи.

Об этом Валерий Чалый рассказал в комментарии OBOZ.UA, обнародованном в субботу, 25 апреля.

Читайте также:

Украинская стратегия победы

Эксперт отметил, что важно, чтобы союзники поддержали украинскую стратегию победы. Специалист согласился, что это может быть "сверхзадача", которая кажется невыполнимой.

"Но Россия не так сильна, как они хотят это публично рассказать и показать. В России... Вот берем наши серьезные проблемы: мобилизация, проблемы производства оружия, — и переводим в Россию. У них то же самое все существует. Просто там накапливалось больше для войны. А мы не готовились таким образом, как они готовились", — объяснил Чалый.

По словам специалиста, у России рано или поздно запасов не станет, а у нас останется наш "тыл" и производство оружия.

"И тыл у нас, значит, сейчас это Европа, Америка — наш тыл, где производится вооружение. Нам нужно еще — при всех сложностях — увеличивать свое производство", — подчеркнул дипломат.

Оружие, приближающее победу Украины

Экс-посол отметил, что государство уже производит оружие, необходимое для победы, однако нужны также ракеты, в том числе дальнобойные, и в больших количествах.

По мнению Чалого, Украина должна строить свою стратегию так, чтобы весной 2025 года "не столько переживать за партнеров, а во многом рассчитывать на свои силы".

"Так что пока так сложно. Но эти сигналы со всех сторон показывают, что окно возможностей в этом году (не знаю когда) у нас появится. Все эти поступления показывают, что оборона будет усилена. И будет меньше жертв с нашей стороны", — добавил эксперт.

Производство оружия в Украине

Напомним, что Украина уже производит собственное оружие совместно с немецким концерном Rheimetall. В настоящее время происходит производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники.

Также мы писали, что издание подобрало пятерку крупнейших оборонных предприятий Украины. По выручке в 2024 году вошли три частных компании, общая выручка которых достигла 55,4 млрд грн.

Добавим, что недавно немецкий производитель БпЛА Quantum Systems открыл еще одно производство дронов в Украине с мощностью до 1 000 БпЛА в год.

оружие
Украина
война в Украине
війна
производство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри