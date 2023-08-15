БпЛА Luna New Genetation, деталі німецького дрона, коли ЗСУ отримають

Дрон Luna NG. Фото: Rheinmetall

Західні партнери продовжують постачати Збройним силам України військову техніку, потрібну для ефективної боротьби з російськими окупантами. Після того, як для допомоги країні, що воює, були розконсервовані старі запаси, поступово доходить справа і до нової техніки — одним із зразків якої є безпілотник Luna New Generation.

Нова німецька техніка для ЗСУ

Власне, Luna NG — це цілий комплекс, який включає як наземну станцію управління, причому кількома дронами одночасно, так і автомобіль для перевезення усього комплексу, а також стартову катапульту. Так, безпілотники Luna NG запускаються за допомогою спеціального пристрою, жодних злітно-посадкових смуг для роботи цієї військової техніки не потрібно — бо приземлятися він може або за допомогою парашуту, або за допомогою системи GPS.

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Виробляє цей комплекс безпілотних літальних апаратів уже добре відомий українцям німецький концерн Rheinmetall. Раніше Новини.LIVE писали про ідею зведення німецькою компанією заводу на заході України (прямо під час війни) для виробництва важкої техніки, зокрема БМП та танків. Саме танки цього концерну, Leopard 1 та Leopard 2, стали одним із основних підкріплень для Збройних сил України — оскільки інша західна бронетехніка (британські Challenger та американські Abrams), попри деякі переваги, надійшла чи надійде у кількості, яку не можна порівняти з німецькими танками.

Старт дрона Luna

Фото: Rheinmetall

Особливості безпілотника Luna

Однією з головних особливостей нового комплексу, як заявив сам виробник, є легкість і гнучкість у керуванні. Скажімо, він увесь вміщується в невеличкий транспортний засіб, зокрема гелікоптер, і таким чином його можна доставити фактично у будь-яке місце для початку роботи.

Ще однією перевагою, як вже було сказано, є запуск з катапульти, що, зокрема, забезпечується легкістю цього безпілотника. Його фюзеляж виготовлений з пластику, армованого вуглецевим волоком, тож він є надлегким — що своєю чергою позначається на його літальних якостях.

Так, заявлено, що дрон Luna New Generation може перебувати у повітрі понад 12 годин, що є безумовною перевагою над низкою інших безпілотників, які вже використовують Збройні сили України. Дальність зв'язку у цього безпілотника — понад 100 кілометрів, тож фактично він здатен накрити територію площею 30 тисяч квадратних кілометрів.

Два в одному — і стежить, і глушить

Переходимо до головного — робочих завдань Luna New Generation. І це ще один неприємний сюрприз для ворогів. Німецький дрон від компанії Rheinmetall може здійснювати як розвідувальну функцію, функцію стеження, так і виконує інші бойові завдання, зокрема протидіючи ворожим комунікаціям.

БпЛА Luna NG у польоті

Фото: Rheinmetall

Так, німецький безпілотник також створений для перехоплювання чи взагалі глушіння ворожих комунікацій. Тож варто говорити про те, що цей дрон, на відміну від багатьох інших, є цілим багатозадачним комплексом, який водночас веде спостереження за ворожими військами та глушить їхні радіосигнали.

В цілому, як заявлено на сайті компанії-виробника, Luna NG здатен нести на борту:

трекер IMEI;

обладнання для мережі LTE чи підключення до командного пункту;

системи аналізу даних за допомогою штучного інтелекту;

інші модульні корисні навантаження (включаючи EO, IR, акустику та спектральний аналіз).

Онлайн чи офлайн

Ще однією перевагою цього безпілотника є можливість працювати у автономному режимі. Тобто без сигналів з наземної станції, тож його буде значно важче вирахувати. Двотактний двигун із пониженим рівнем шуму також дозволяє бути малопомітним у повітрі, до того ж, Luna NG, як і деякі інші дрони, має таку опцію, як планерування із вимкненим двигуном і подальшим його перезапуском. Робоча висота німецького дрону — до 5000 метрів.

Втім, під час роботи онлайн безпілотник також виконує дуже важливу функцію — передає фото і дані в режимі реального часу. Зважаючи на першокласну, найсучаснішу оптику, оператор цього безпілотного літального апарата матиме дуже якісно зібрані дані, які оперативно передасть відповідним підрозділам Сил оборони.

Дрон виробництва Rheinmetall є новітньою розробкою, тож фактично на театрі воєнних дій російсько-української війни він пройде перевірку у бойових умовах. Опитані Новини.LIVE експерти наголошували, що західні військові підприємства з готовністю використовуватимуть такий шанс для тестування своєї продукції — до того ж, в руках військовослужбовців Збройних сил України, які уже довели своє уміння керувати західною технікою. Тож у випадку з такими сучасними розробками, як БпЛА Luna New Generation, матимемо обопільну вигоду. Українська армія отримає додаткові надсучасні "очі", а західні виробники — перевірку своєї продукції в умовах справжньої війни.