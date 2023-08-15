БпЛА Luna New Genetation, детали немецкого дрона, когда ВСУ получат

Дрон Luna NG. Фото: Rheinmetall

Западные партнеры продолжают поставлять Вооружённым силам Украины военную технику, необходимую для эффективной борьбы с российскими оккупантами. После того как для помощи воюющей стране были расконсервированы старые запасы, постепенно доходит дело и до новой техники — одним из образцов которой является беспилотник Luna New Generation.

Новая немецкая техника для ВСУ

Собственно, Luna NG — это целый комплекс, включающий как наземную станцию управления, причем несколькими дронами одновременно, так и автомобиль для перевозки всего комплекса, а также стартовую катапульту. Так, беспилотники Luna NG запускаются с помощью специального устройства, никаких взлетно-посадочных полос для работы этой военной техники не требуется, потому что приземляться он может либо с помощью парашюта, либо с помощью системы GPS.

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Производит этот комплекс беспилотных летательных аппаратов уже хорошо известный украинцам немецкий концерн Rheinmetall. Ранее Новини.LIVE писали об идее строительства немецкой компанией завода на западе Украины (прямо во время войны) для производства тяжелой техники, в частности БМП и танков. Именно танки этого концерна, Leopard 1 и Leopard 2, стали одним из основных подкреплений для Вооруженных сил Украины — поскольку другая западная бронетехника (британские Challenger и американские Abrams), несмотря на некоторые преимущества, поступила или поступит в количестве, несравнимом с немецкими танками.

Старт дрона Luna

Фото: Rheinmetall

Особенности беспилотника Luna

Одной из главных особенностей нового комплекса, как заявил сам производитель, есть легкость и гибкость в управлении. Скажем, он весь помещается в небольшое транспортное средство, в частности вертолет, и таким образом его можно доставить фактически в любое место для начала работы.

Еще одним преимуществом, как уже было сказано, является запуск из катапульты, что, в частности, обеспечивается легкостью беспилотника. Его фюзеляж изготовлен из пластика, армированного углеродным волоком, поэтому он сверхлегкий, что в свою очередь сказывается на его летательных качествах.

Так, заявлено, что дрон Luna New Generation может находиться в воздухе более 12 часов, что является безусловным преимуществом перед рядом других беспилотников, которые уже используют Вооруженные силы Украины. Дальность связи у этого беспилотника более 100 километров, поэтому фактически он способен накрыть территорию площадью 30 тысяч квадратных километров.

Два в одном — и следит, и глушит

Переходим к главному — рабочим задачам Luna New Generation. И это еще один неприятный сюрприз для противников. Немецкий дрон от компании Rheinmetall может осуществлять как разведывательную функцию, функцию слежения, так и выполняет другие боевые задачи, в частности противодействуя вражеским коммуникациям.

БпЛА Luna NG в полете

Фото: Rheinmetall

Да, немецкий беспилотник также создан для перехватывания или вообще глушения враждебных коммуникаций. Следовательно, стоит говорить о том, что этот дрон, в отличие от многих других, является целым многозадачным комплексом, который одновременно ведет наблюдение за вражескими войсками и глушит их радиосигналы.

В целом, как заявлено на сайте компании-производителя, Luna NG способен нести на борту:

трекер IMEI;

оборудование для сети LTE или подключение к командному пункту;

системы анализа данных с помощью искусственного интеллекта;

другие модульные полезные нагрузки (включая EO, IR, акустику и спектральный анализ).

Онлайн или оффлайн

Еще одним преимуществом этого беспилотника является возможность работать в автономном режиме. То есть без сигналов с наземной станции, так что его будет значительно труднее вычислить. Двухтактный двигатель с пониженным уровнем шума также позволяет быть малозаметным в воздухе, к тому же Luna NG, как и некоторые другие дроны, имеет такую опцию, как планирование с выключенным двигателем и последующим его перезапуском. Рабочая высота немецкого дрона — до 5000 метров.

Впрочем, во время работы онлайн беспилотник выполняет очень важную функцию — передает фото и данные в режиме реального времени. Учитывая первоклассную, современную оптику, оператор этого беспилотного летательного аппарата будет иметь качественно собранные данные, которые оперативно передаст соответствующим подразделениям Сил обороны.

Дрон производства Rheinmetall является новейшей разработкой — поэтому фактически на театре военных действий российско-украинской войны он пройдет проверку в боевых условиях. Опрошенные Новини.LIVE эксперты отмечали, что западные военные предприятия с готовностью будут использовать такой шанс для тестирования своей продукции — к тому же, в руках военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые уже доказали свое умение управлять западной техникой. Поэтому в случае с такими современными разработками, как БпЛА Luna New Generation, будем иметь обоюдную выгоду. Украинская армия получит дополнительные сверхсовременные "глаза", а западные производители — проверку своей продукции в условиях настоящей войны.