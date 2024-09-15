Бої у Курській області — росіянам доведеться перекидати війська з України

Для наступу на Курщині Росії доведеться перекидати сили з України, — ISW
Бої у Курській області спонукали російську владу збільшити чисельність російського угруповання сил у регіоні більш ніж у три рази. Наразі там зосереджено 40 тисяч росіян і кількість війська планують збільшити до 60-70 тисяч окупантів.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Як бої на Курщині вплинули на кількість росіян на фронті в Україні
Посилаючись на слова речника оперативного командування "Північ" Вадима Мисника, аналітики зазначили, що на початку Курської операції у серпні 2024 року російські сили мали там близько 11 тисяч військових. За різними оцінками, станом на сьогодні чисельність російського угруповання в Курській області становить від 30 до 45 тисяч осіб.
Водночас Президент України Володимир Зеленський 13 вересня заявив, що російські війська зосередили в Курській області 40 тисяч особового складу і мають на меті сконцентрувати в цьому районі загалом 60-70 тисяч окупантів.
Також у звіті навели дані українського військового оглядача Костянтина Машовця. Згідно з ними, у складі Курської групи російського Північного угруповання військ, що відповідає за Глушковський, Коренєвський, Суджанський, Рильський, Льговський, Курчатовський і Курський райони, нараховується приблизно 61 російський підрозділ різної чисельності, в яких служать близько 35 500 військовослужбовців.
Наразі залишається невідомою чисельність кожної з російських служб, яка присутня у Курській області, зокрема це Росгвардія, прикордонна служба, регулярні підрозділи, нерегулярні підрозділи та військовослужбовці строкової служби.
На думку аналітиків, зростання чисельності російського угруповання в Курській області свідчить про те, що оперативний тиск, спричинений початком боїв на території РФ, змусив російське військове командування передислокувати військових з фронту в Україні до Курської області та направити в цей район новосформовані сили з Росії замість фронту в Україні.
"Російська контрнаступальна операція з повернення території в Курській області, дуже ймовірно, вимагатиме навіть більше живої сили та техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому районі, і, отже, додаткові російські передислокації з України", — підсумували в ISW.
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