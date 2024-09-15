Бои в Курской области — россиянам придется перебрасывать войска из Украины

Российские оккупационные войска. Иллюстративное фото: росСМИ

Бои в Курской области заставил российские власти увеличить численность российской группировки сил в регионе более чем в три раза. Сейчас там сосредоточено 40 тысяч россиян и количество войск планируют увеличить до 60-70 тысяч оккупантов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как бои на Курщине повлияли на количество россиян на фронте в Украине

Ссылаясь на слова спикера оперативного командования "Север" Вадима Мысника, аналитики отметили, что в начале Курской операции в августе 2024 года российские силы имели там около 11 тысяч военных. По разным оценкам, по состоянию на сегодняшний день численность российской группировки в Курской области составляет от 30 до 45 тысяч человек.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября заявил, что российские войска сосредоточили в Курской области 40 тысяч личного состава и хотят сконцентрировать в этом районе всего 60-70 тысяч оккупантов.

Также в отчете привели данные украинского военного обозревателя Константина Машовца. Согласно им, в составе Курской группы российской Северной группировки войск, отвечающей за Глушковский, Кореневский, Суджанский, Рыльский, Льговский, Курчатовский и Курский районы, насчитывается примерно 61 российское подразделение разной численности, в которых служат около 35 500 военнослужащих.

Пока остается неизвестной численность каждой из российских служб, которая присутствует в Курской области, в частности это Росгвардия, пограничная служба, регулярные подразделения, нерегулярные подразделения и военнослужащие срочной службы.

По мнению аналитиков, рост численности российской группировки в Курской области свидетельствует о том, что оперативное давление, вызванное началом боев на территории РФ, заставило российское военное командование передислоцировать военных с фронта в Украину в Курскую область и направить в этот район новосформированные силы из России вместо фронта в Украине.

"Российская контрнаступательная операция по возвращению территории в Курской области, очень вероятно, потребует даже больше живой силы и техники, чем Россия уже сосредоточила в этом районе, и, следовательно, дополнительные российские передислокации из Украины", — подытожили в ISW.