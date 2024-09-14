Україна змінила плани щодо використання ракет ATACMS — що відомо

Запуск ракети ATACMS. Фото: Lockheed Martin

Україна просила Сполучені Штати Америки застосовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз. Однак наразі плани змінилися. У список додалися російські військові командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження окупантів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у суботу, 14 вересня.

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Використання Україною ATACMS

Два європейські дипломати на умовах анонімності повідомили, що Україна надала США та Великій Британії список можливих цілей на території Росії, які можуть бути атаковані західною далекобійною зброєю, якщо отримають дозвіл.

За словами чиновників, спочатку українська сторона планувала використовувати ATACMS для ударів по російських авіабазах.

Пентагон повідомив, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби — одну з основних загроз для України — розташовані на аеродромах, що знаходяться не менше ніж за 300 кілометрів від територій під контролем України. Це означає, що вони виходять за межі досяжності ракет ATACMS.

За словами джерел, наразі Україна планує використовувати ці ракети для ударів по російських військових командних центрах, складах пального та озброєння, а також по зонах зосередження загарбників.

Також Україна хоче бити по РФ на великі відстані, використовуючи ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія, та майже ідентичні французькі ракети SCALP.

Reuters пише, що Британія звернеться до США за схваленням перед тим, як зняти обмеження на Storm Shadow. Водночас французьке джерело зазначило, що Парижу не потрібен дозвіл від Вашингтона на використання Україною французьких ракет.

Американські посадовці кажуть, що Україна вже має можливість завдавати ударів по цілях у Росії за допомогою безпілотників. За їхніми словами, ракети великої дальності ATACMS могли б посилити цей потенціал, однак їх висока вартість та обмежена кількість не дозволяють значно змінити ситуацію.

Вони вважають, що Київ має зосередитися на зупинці російського наступу на сході України.