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Дніпропетровщина потерпала від нічних вибухів — в ОДА назвали наслідки атаки

29 березня 2024 08:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дніпропетровщина потерпала від нічних вибухів — в ОДА назвали наслідки атаки
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти завдали масованої ракетної атаки по Дніпропетровській області уночі, 29 березня. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

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Зазначається, що у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах ППО збила 10 безпілотників, ще чотири ракети — над Дніпром. 

Внаслідок російської атаки є пошкодження енергетичних об'єктів у Дніпровському,  Криворізькому та Кам'янському районах. У останньому, зокрема, ворог потрощив дачний кооператив, а також чотири дачні будинки, ще три — зруйнував. Також понівечені автомобілі. 

На одному з енергетичних об'єктів постраждав чоловік, медики надали йому необхідну допомогу. Крім того, відомо про ще п'ятьох поранених. Серед них — 5 річна дитина, вона лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років. Однак, карета швидкої госпіталізувала двоє чоловіків, 36 та 47 років, один з випадків — тяжкий. 

За словами Лисака, ворог не припиняє терор Нікопольщини. Атака, яка сталася увечері, пошкодила санаторій, три приватні будинки, павільйон з ремонту одягу, господарські споруди, а також знищила магазин. На щастя, ніхто не постраждав. 

Атака на Дніпропетровщину
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Атака на Дніпропетровщину
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Атака на Дніпропетровщину
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Обстріл Дніпропетровщини
Допис Сергія Лисака

Нагадаємо, Сергій Лисак повідомив про атаку росіян на об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області в ніч проти п'ятниці, 29 березня.

Також ми писали, що в Кам'янському Дніпропетровської області та Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про пуски ракет на регіон.

війна
росіяни
Дніпропетровська область
обстріли
сфера енергетики
окупанти
ракети
війна в Україні

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