Днепропетровщина страдала от ночных взрывов — в ОГА назвали последствия атаки
Российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Днепропетровской области ночью, 29 марта. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Последствия обстрелов в Днепропетровской области
Отмечается, что в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах ПВО сбило 10 беспилотников, еще четыре ракеты — над Днепром.
В результате российской атаки повреждение энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. В последнем, в частности, враг изорудовал дачный кооператив, а также четыре дачных дома, еще три — разрушил. Также повреждены автомобили.
На одном из энергетических объектов пострадал мужчина, медики оказали ему необходимую помощь. Кроме того, известно еще о пяти раненых. Среди них — 5-летний ребенок, он будет лечиться амбулаторно, как и женщины 19 и 47 лет. Однако карета скорой госпитализировала двое мужчин, 36 и 47 лет, один из случаев — тяжелый.
По словам Лысака, враг не прекращает террор Никопольщины. Атака, которая произошла вечером, повредила санаторий, три частных дома, павильон по ремонту одежды, хозяйственные постройки, а также уничтожила магазин. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, Сергей Лысак сообщил об атаке россиян на объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области в ночь на пятницу, 29 марта.
Также мы писали, что в Каменском Днепропетровской области и Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в регион.
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