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Днепропетровщина страдала от ночных взрывов — в ОГА назвали последствия атаки

29 марта 2024 08:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Днепропетровщина страдала от ночных взрывов — в ОГА назвали последствия атаки
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Днепропетровской области ночью, 29 марта. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Отмечается, что в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах ПВО сбило 10 беспилотников, еще четыре ракеты — над Днепром.

В результате российской атаки повреждение энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. В последнем, в частности, враг изорудовал дачный кооператив, а также четыре дачных дома, еще три — разрушил. Также повреждены автомобили.

На одном из энергетических объектов пострадал мужчина, медики оказали ему необходимую помощь. Кроме того, известно еще о пяти раненых. Среди них — 5-летний ребенок, он будет лечиться амбулаторно, как и женщины 19 и 47 лет. Однако карета скорой госпитализировала двое мужчин, 36 и 47 лет, один из случаев — тяжелый.

По словам Лысака, враг не прекращает террор Никопольщины. Атака, которая произошла вечером, повредила санаторий, три частных дома, павильон по ремонту одежды, хозяйственные постройки, а также уничтожила магазин. К счастью, никто не пострадал.

Атака на Днепропетровщину
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
Атака на Днепропетровщину
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
Атака на Днепропетровщину
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
Обстрел Днепропетровщины
Пост Сергея Лысака

Напомним, Сергей Лысак сообщил об атаке россиян на объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области в ночь на пятницу, 29 марта.

Также мы писали, что в Каменском Днепропетровской области и Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в регион.

война
россияне
Днепропетровская область
обстрелы
сфера энергетики
оккупанты
ракеты
война в Украине

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