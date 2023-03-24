Дніпропетровська ОВА розкрила деталі нічної ворожої атаки безпілотниками

Сергій Лисак

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг безпілотниками. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нічна атака міста

Відомо, що один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Проте є і влучання п'ятьох дронів. Загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків ворожих ударів були залучені всі оперативні та екстрені служби.

Зазначається, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно.

"Наголошую. Не допомагайте ворогу. Не коригуйте місця прильотів! Не фотографуйте і не знімайте на відео. Не коментуйте їх в соцмережах! Є вимоги воєнного часу. Є правила і заборони. За їх порушення передбачено покарання!" — наголосив Лисак.

Нагадаємо, увечері 23 березня в Одеській області збили дві керовані авіаційні ракети рф. Вони були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

Окрім того, 23 березня, російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.