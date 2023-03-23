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В Одеській області сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети рф

23 березня 2023 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ворожі ракети були випущені з акваторії Чорного моря
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 березня, близько 21:30, в Одеській області збили дві керовані авіаційні ракети рф. Вони були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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Деталі

"23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", — йдеться у повідомленні.

В Одесской области сбили две вражеские ракеты

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також ми писали, що 23 березня російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Ворог пошкодив будівлі в місті.

Додамо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

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