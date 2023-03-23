Окупанти зі ствольної артилерії атакували прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Втрат серед особового складу та техніки немає

Сьогодні, 23 березня, російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Про це повідомляє ОК "Північ".

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"З 12:10 до 12:20 зафіксовано п'ять приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Заруцьке. Втрат серед о/с та техніки немає", — йдеться у повідомлення.

З 13:30 до 14:05 було зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Тимоновичі. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Ворог пошкодив будівлі в місті.

Також ми писали, що російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

Додамо, минулої доби, 22 березня, росія продовжила порушувати перемир'я на Донбасі, здійснивши 11 обстрілів населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, використовуючи 58 снарядів.