Днепропетровская ОВА раскрыла детали ночной вражеской атаки беспилотниками
Этой ночью российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
-
"Это будет жемчужина юга россии": Сальдо рассказал о планах на Херсон
-
Raiffeisen Bank отнесли в список НАПК международных спонсоров войны
-
ВСУ нужно больше Stinger в Бахмуте: какая причина
-
В Минобороны рассказали об успехах в разминировании деоккупированных территорий
-
Кейн установил рекорд в матче с Италией, но Саутгейт недоволен Англией
-
Северная Корея испытала подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки: что известно
-
В дом беременной певицы Рианны ворвался неизвестный мужчина, чтобы позвать её замуж
-
Медведев признал, что россия хочет выгнать из оккупированных территорий украинцев и дойти до Львова
-
Президент Байден с женой прибыли в Канаду: какая цель визита
-
Укроборонпром рассказал, какой процент техники ремонтируют прямо у линии фронта
Ночная атака города
Известно, что один Shahed военные из воздушного командования "Восток" сбили. Однако есть и попадание пятерых дронов. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий неприятельских ударов были привлечены все оперативные и экстренные службы.
Указывается, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.
"Отмечаю. Не помогайте врагу. Не корректируйте места прилетов! Не фотографируйте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!" — подчеркнул Лысак.
Напомним, вечером 23 марта в Одесской области сбили две управляемые авиационные ракеты россии. Они были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.
Кроме того, 23 марта, российские оккупанты обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.