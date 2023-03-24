Днепропетровская ОВА раскрыла детали ночной вражеской атаки беспилотниками

Сергей Лысак

Этой ночью российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночная атака города

Известно, что один Shahed военные из воздушного командования "Восток" сбили. Однако есть и попадание пятерых дронов. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий неприятельских ударов были привлечены все оперативные и экстренные службы.

Указывается, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

"Отмечаю. Не помогайте врагу. Не корректируйте места прилетов! Не фотографируйте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!" — подчеркнул Лысак.

Напомним, вечером 23 марта в Одесской области сбили две управляемые авиационные ракеты россии. Они были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.

Кроме того, 23 марта, российские оккупанты обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.