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До 9 травня на ТОТ планують масово вивезти українських підлітків до Росії, — ЦНС

11 квітня 2024 08:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
До 9 травня на ТОТ планують масово вивезти українських підлітків до Росії, — ЦНС
Українські діти на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Вивезення українських підлітків до РФ

"До річниці завершення Другої світової війни Кремль планує масове завезення підлітків з України на пропагандистські заходи у РФ", — йдеться у повідомленні.

У Спротиві зауважили, що Москва використовує Другу світову війну, як важливий фундамент своєї пропаганди.

Таким чином спекуляції на трагедії дозволяють Росії мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику.

"Кожен рік на Росії тривають пропагандистські заходи, де з кожним роком перемога СРСР знецінюється, а саме свято змінює підтексти у потрібному Кремлі дусі", — наголосили в ЦНС.

Тож саме на такі заходи окупанти готують завезення підлітків з захоплених територій. Зокрема, дітей зі шкіл півдня планують відравляти для масовки у Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської області росіяни розпочали весняну хвилю примусової мобілізації чоловіків. 

Також ми писали, що на ТОТ Запорізької області набирає нових масштабів соціально-економічна криза. Зокрема, фіксується постійне зростання безробіття та високі ціни на товари.

діти
окупанти
депортація дітей
окупація
війна в Україні

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