На окупованому Запоріжжі загострюється гуманітарна криза, — ЦНС

Українці на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України набирає нових масштабів соціально-економічна криза. Зокрема, фіксується постійне зростання безробіття та високі ціни на товари.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram в неділю, 7 квітня.

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Так, на Запоріжжі спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах.

За даними ЦНС, серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення: постійне зростання безробіття, високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту.

Також існує проблема затримки заробітних плат для працівників місцевих "підприємств". Вони часто скаржаться, що невиплата коштів може сягнути двох місяців.

Водночас стрімке зростання цін на товари спричинене перебуванням на ТОТ представників окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у "відрядження" з фінансовим забезпеченням, яке значно переважає місцеві норми.

У Спротиві наголосили, що кожен так званий "держслужбовець" та колаборант є законною ціллю для Сил оборони України.

Скриншот допису ЦНС

Нагадаємо, на ТОТ Луганської області окупанти розпочали весняну хвилю примусової мобілізації чоловіків.

Також ми писали, що росіяни на тимчасово окупованих територіях проводять інформаційну операцію. Їхній план — дискредитація українського підпілля.