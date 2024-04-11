До 9 мая на ВОТ планируют массово вывезти украинских подростков в Россию, — ЦНС

Украинские дети на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

Захватчики планируют массовый вывоз подростков с оккупированных территорий Украины в Россию. Их хотят отвезти на "экскурсии" к годовщине завершения Второй мировой войны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Вывоз украинских подростков в РФ

"К годовщине завершения Второй мировой войны Кремль планирует массовый завоз подростков из Украины на пропагандистские мероприятия в РФ", — говорится в сообщении.

В Спротивлении отметили, что Москва использует Вторую мировую войну как важный фундамент своей пропаганды.

Таким образом, спекуляции на трагедии позволяют России милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику.

"Каждый год в России продолжаются пропагандистские мероприятия, где с каждым годом победа СССР обесценивается, а именно праздник меняет подтексты в нужном для Кремля духе", — подчеркнули в ЦНС.

Именно на такие мероприятия оккупанты готовят завоз подростков с захваченных территорий. В частности, детей из школ юга планируют отправлять для массовки в Ростов-на-Дону.

Напомним, на оккупированных территориях Луганской области россияне приступили к весенней волне принудительной мобилизации мужчин.

Также мы писали, что на ВОТ Запорожской области набирает новые масштабы социально-экономический кризис. В частности, фиксируется постоянный рост безработицы и высокие цены на товары.