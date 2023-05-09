До 9 мая Силы обороны уничтожили 195 тысяч оккупантов, — Генштаб

Украинский защитник на фронте. Фото: ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 8 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, четыре бронемашины, 13 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 195 620 (+650) человек ликвидировано;

танков — 3 734 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7 257 (+4) ед.;

артиллерийских систем — 3 031 (+13) ед.;

РСЗО — 554 (+0) ед.;

средств ПВО — 307 (+1) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4) ед.;

крылатых ракет — 955 (+8) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 969 (+11) ед.;

специальной техники — 338 (+4) ед.

Потери русской армии на 9 мая

Инфографика: Генштаб

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что россияне в ночь с 8 на 9 мая и утром вторника запустили 25 крылатых ракет, из которых украинская противовоздушная оборона сбила 23.