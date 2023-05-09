До 9 мая Силы обороны уничтожили 195 тысяч оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 8 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, четыре бронемашины, 13 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 195 620 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 3 734 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 257 (+4) ед.;
- артиллерийских систем — 3 031 (+13) ед.;
- РСЗО — 554 (+0) ед.;
- средств ПВО — 307 (+1) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4) ед.;
- крылатых ракет — 955 (+8) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 969 (+11) ед.;
- специальной техники — 338 (+4) ед.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что россияне в ночь с 8 на 9 мая и утром вторника запустили 25 крылатых ракет, из которых украинская противовоздушная оборона сбила 23.