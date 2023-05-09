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До 9 мая Силы обороны уничтожили 195 тысяч оккупантов, — Генштаб

9 мая 2023 08:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
До 9 мая Силы обороны уничтожили 195 тысяч оккупантов, — Генштаб
Украинский защитник на фронте. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 8 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, четыре бронемашины, 13 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

  • личного состава — около 195 620 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 3 734 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 257 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 031 (+13) ед.;
  • РСЗО — 554 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 307 (+1) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4) ед.;
  • крылатых ракет — 955 (+8) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 969 (+11) ед.;
  • специальной техники — 338 (+4) ед.
Потери русской армии на 9 мая
Потери русской армии на 9 мая
Инфографика: Генштаб

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что россияне в ночь с 8 на 9 мая и утром вторника запустили 25 крылатых ракет, из которых украинская противовоздушная оборона сбила 23.

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