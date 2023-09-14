До чого призведе знищення двох кораблів РФ у Севастополі: прогноз ISW

"Бавовна" у Севастополі. Фото: із соцмереж

Знищення двох суден РФ у тимчасово окупованому Севастополі вчора вночі, швидше за все, призведе до того, що сухий док стане непрацездатним, доки російські сили не зможуть розчистити уламки. Знищені кораблі — непоправна втрата для флоту загарбників.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Знищення двох кораблів РФ у Севастополі: які наслідки для РФ

Знищення двох російських кораблів на "Севморзаводі" в тимчасово окупованому Севастополі, яке трапилося у ніч на 13 вересня, принесло чимало втрат для Росії.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що під час удару російських ракетоносців не було, але зазначила, що українська розвідка досі не знає, який підводний човен перебував у сухому доку.

"Очевидне знищення двох суден, швидше за все, призведе до того, що сухий док стане непрацездатним, доки російські сили не зможуть розчистити уламки, що може зайняти значний проміжок часу. Ступінь пошкодження ремонтних потужностей "Севморзаводу" за сухим доком невідома", — наголосила вона.

Реакція пропагандистів

Своєю чергою відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловив глибоке обурення цим ударом і закликав завдати ударів у відповідь по західних підприємствах, які виробляли ймовірні ракети, які Україна використовувала під час удару.

"Заклик Соловйова до ескалації із Заходом є шаблонною риторикою для його внутрішньої аудиторії, але не відображає жодної фактичної позиції Кремля з цього питання. Російські мілблогери висловили занепокоєння, що український удар є передвістям активізації кампанії заборони України проти окупованого Криму", — вважають аналітики.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що внаслідок атаки знищили два російські кораблі, а це дуже непоправна втрата для флоту РФ.