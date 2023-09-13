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"Непоправні втрати для РФ": експерт розкрив цікаві деталі про підбиті кораблі в Севастополі

13 вересня 2023 15:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Непоправні втрати для РФ": експерт розкрив цікаві деталі про підбиті кораблі в Севастополі
"Бавовна" у Севастополі. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Чорне море стає дуже небезпечним місцем для російської флотилії. Нічна "бавовна" в Севастополі принесла непоправні втрати для армії РФ.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

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Експерт зазначив, що трохи більше як місяць тому він вже давав рекомендацію російським окупантам забиратися з Чорного моря в усіх напрямках їхніх внутрішніх вод, однак вони не послухали.

Сьогоднішня нічна "бавовна" на судноремонтному заводі у Севастополі принесла значні втрати окупантам. Відтак, він заявив, що корабель "Мінськ" можна сміливо зараховувати до непоправних втрат.

"З ДЕПЛ проєкту 636.3 "Ростов на Дону" історія цікавіша. І головна особливість саме в тому, що це таки підводний човен, носій КРМБ "Калібр". Річ у тім, що підводні човни взагалі дуже складні цілі для відстеження та знищення, адже підловити їх ми можемо лише у надводному положенні", — пояснив експерт. 

Він також додав, що дуже дивно, що Б-237 "Ростов-на-Дону" був на ремонті, оскільки його лише ремонтували у березі 2021 року. 

"Буквально в березні 2021 року росіяни завершили ремонт "Ростова-на-Дону" в Кронштадті. А тут, за вікном 2023-й, і вона знову на ремонті? Що не так із цією "Варшав'янкою"? Активна участь у терорі проти цивільного населення підвищила зношування вузлів?" — підкреслив Коваленко. 

скріншот

скріншот

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.  

За версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

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