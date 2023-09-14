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К чему приведет уничтожение двух кораблей РФ в Севастополе: прогноз ISW

14 сентября 2023 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
К чему приведет уничтожение двух кораблей РФ в Севастополе: прогноз ISW
"Хлопок" в Севастополе. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уничтожение двух кораблей РФ во временно оккупированном Севастополе вчера ночью, скорее всего, приведет к тому, что сухой док станет нетрудоспособным, пока российские силы не смогут расчистить обломки. Уничтоженные корабли — невосполнимая потеря для флота захватчиков.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Уничтожение двух российских кораблей на "Севморзаводе" во временно оккупированном Севастополе, которое произошло в ночь на 13 сентября, принесло немало потерь для России.

Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что во время удара российских ракетоносцев не было, но отметила, что украинская разведка до сих пор не знает, какая подлодка находилась в сухом доке.

"Очевидное уничтожение двух судов, скорее всего, приведет к тому, что сухой док станет нетрудоспособным, пока российские силы не смогут расчистить обломки, что может занять значительный промежуток времени. Степень повреждения ремонтных мощностей "Севморзавода" за сухим доком не известна", — подчеркнул она.

Реакция пропагандистов

В свою очередь известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил глубокое возмущение этим ударом и призвал нанести ответные удары по западным предприятиям, которые производили вероятные ракеты, которые Украина использовала во время удара.

"Призыв Соловьева к эскалации с Западом является шаблонной риторикой для его внутренней аудитории, но не отражает никакой фактической позиции Кремля по этому вопросу. Российские милблогеры выразили обеспокоенность, что украинский удар является предвестием активизации кампании запрета Украины против оккупированного Крыма", — считают аналитики.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в результате атаки уничтожили два российских корабля, а это очень невосполнимая потеря для флота РФ.

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