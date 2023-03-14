К коалиции за создание Спецтрибунала для россии присоединились еще две страны, — Кулеба
Еще две страны присоединились к коалиции за создание Спецтрибунала для рф. В настоящее время 32 государства работают вместе, чтобы привлечь к ответственности страну-террориста.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии. Путин и его соратники предстанут перед судом", — подчеркнул Кулеба.
Он не сообщил, какие именно страны присоединились к коалиции.
Напомним, Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных рф против Украины. Авторы войны, включая путин, получат приговоры.
Также мы писали, что Украина вместе с Совместной следственной группой и Евроюстом подписала соглашение о создании в Гааге Международного центра расследования агрессии россии. Ожидается, что он должен заработать уже этим летом.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что трибунал для россии — это чрезвычайно важно. Все работают ежедневно, чтобы он побыстрее заработал.