Подоляк розповів про перший крок до спецтрибуналу для росії: що відомо

Михайло Подоляк

Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних рф проти України. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Що відомо

За його словами, підписання угоди є формалізацією обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу для покарання ініціаторів війни рф проти України.

"Перший крок до трибуналу. Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії рф. Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 4 березня Україна разом зі Спільною слідчою групою та Євроюстом підписала угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру розслідування агресії рф. Очікується, що він має запрацювати вже цього літа.

Додамо, до річниці війни Президент України Володимир Зеленський наголосив, що трибунал для росії — це надзвичайно важливо. Всі працюють щоденно, щоб він швидше запрацював.