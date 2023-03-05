Подоляк розповів про перший крок до спецтрибуналу для росії: що відомо
Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних рф проти України. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.
-
Євросоюз планує відправити до Молдови місію для зміцнення сектору оборони, — ЗМІ
-
Пристрасті довкола перейменування районів Одеси: не всім подобаються запропоновані назви
-
Пригожин заявив, що в разі відступу "Вагнера" від Бахмута, фронт "посиплеться" до кордонів рф
-
Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: є загиблі
-
Туреччина хоче продовжити термін дії "зернової угоди", — Reuters
-
Tesla відкликає тисячі автомобілів через погано затягнуті болти: подробиці
-
В Одесі горіли поля фільтрації: на ліквідацію знадобилося понад три години
-
Суперечки між Польщею та Німеччиною загрожують постачанням озброєнь для України, — Bloomberg
-
Російська пропаганда знайшла "український слід" у виникненні руху ПВК "Редан"
-
Науковці зробили шокуюче відкриття про бактерії, які потрапляють у мозок та викликають смертельні інфекції
Що відомо
За його словами, підписання угоди є формалізацією обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу для покарання ініціаторів війни рф проти України.
"Перший крок до трибуналу. Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії рф. Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки", — написав Подоляк.
Нагадаємо, 4 березня Україна разом зі Спільною слідчою групою та Євроюстом підписала угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру розслідування агресії рф. Очікується, що він має запрацювати вже цього літа.
Додамо, до річниці війни Президент України Володимир Зеленський наголосив, що трибунал для росії — це надзвичайно важливо. Всі працюють щоденно, щоб він швидше запрацював.