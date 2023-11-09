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До Криму прибули нові російські мобілізовані, — АТЕШ

9 листопада 2023 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
До Криму прибули нові російські мобілізовані, — АТЕШ
Російські мобілізовані в Джанкої. Фото: АТЕШ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До тимчасово окупованого Кримського півострова прибули нові російські мобілізовані. Повідомляється, що вони наразі перебувають у Джанкої.

Про це повідомляють російські партизани АТЕШ.

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Агенти "АТЕШ" повідомляють, що після недовгого затишшя до Джанкою прибувають нові мобілізовані з Росії. Направляють їх у військову частину біля міського аеродрому, після чого — на лінію фронту.

До Криму прибули нові російські мобілізовані, — АТЕШ
Вантажівка ЗС РФ "Урал" з мобілізованими. Джерело: АТЕШ

Водночас партизани додають, що військові шпиталі Криму забито пораненими російськими солдатами. Це змушує окупантів використовувати цивільні лікарні, оскільки втрати росіян зашкалюють.

До Криму прибули нові російські мобілізовані, — АТЕШ
Один з російських мобілізованих у Керчі. Джерело: АТЕШ

"Будь-яка інша країна припинила б вже ведення загарбницької війни, але не Росія. Це результат більш ніж 20-річного правління Путіна, політики обдурювання, яка проводиться, і терору власного населення", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше в Криму встановили пам'ятник вбитому російському колаборанту Кирилу Стремоусову. Водночас в американському ISW оцінили наслідки удару ЗСУ по російському ракетному катеру "Аскольд" в Керчі: повідомляється, що корабель було знищено, коли він навіть не провів всіх необхідних випробувань. 

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