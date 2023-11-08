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В ISW оцінили наслідки удару ЗСУ по кораблю в Керчі

8 листопада 2023 08:27
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В ISW оцінили наслідки удару ЗСУ по кораблю в Керчі
Зруйнований корабель "Аскольд" у Керчі. Фото: OSINTtechnical
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавній удар ЗСУ по російській верфі в Керчі завдав значних пошкоджень кораблю "Аскольд" Чорноморського флоту Росії. Пошкодження, ймовірно, виведуть корабель з ладу в осяжному майбутньому.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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Аналітики розповіли, що 7 листопада російські та українські джерела опублікували фотографії, на яких видно значні пошкодження  ракетоносного корвета "Калібр" проєкт 22800 Каракурт "Аскольд", які, ймовірно, виведуть його з ладу в осяжному майбутньому.

"ISW оцінює, що з червня 2023 року українські сили провели кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів ЧФ, щоб знизити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про атаку на завод в Керчі

У тимчасово окупованій Керчі 4 листопада було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про роботу протиповітряної оборони.

Після цього у мережі показали момент "прильоту". Місцеві над півостровом бачили ракети.

Як стало відомо, внаслідок атаки постраждав судноремонтний завод, а саме ворожий корабель "Аскольд".

Нагадаємо, що у мережі показали супутникові знімки судноремонтного заводу в Керчі після ракетної атаки. 

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