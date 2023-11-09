В Крым прибыли новые российские мобилизованные, — АТЕШ
На временно оккупированный Крымский полуостров прибыли новые российские мобилизованные. Сообщается, что они находятся в Джанкое.
Об этом сообщают российские партизаны АТЕШ.
Мобилизированные в Крыму
Агенты "АТЕШ" сообщают, что после недолгого затишья в Джанкой прибывают новые мобилизованные из России. Направляют их в военную часть у городского аэродрома, после чего — на линию фронта.
В то же время партизаны добавляют, что военные госпитали Крыма забиты ранеными российскими солдатами. Это заставляет оккупантов использовать гражданские больницы, поскольку потери россиян зашкаливают.
"Любая другая страна прекратила бы уже ведение захватнической войны, но не Россия. Это результат более чем 20-летнего правления Путина, проводимой политики обмана и террора собственного населения", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Крыму установили памятник убитому российскому коллаборанту Кириллу Стремоусову. В то же время в американском ISW оценили последствия удара ВСУ по российскому ракетному катеру "Аскольд" в Керчи: сообщается, что корабль был уничтожен, когда он даже не провел все необходимые испытания.
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