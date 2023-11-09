В Крым прибыли новые российские мобилизованные, — АТЕШ

Российские мобилизованные в Джанкое. Фото: АТЕШ

На временно оккупированный Крымский полуостров прибыли новые российские мобилизованные. Сообщается, что они находятся в Джанкое.

Об этом сообщают российские партизаны АТЕШ.

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Агенты "АТЕШ" сообщают, что после недолгого затишья в Джанкой прибывают новые мобилизованные из России. Направляют их в военную часть у городского аэродрома, после чего — на линию фронта.

Грузовик ВС РФ "Урал" с мобилизованными. Источник: АТЕШ

В то же время партизаны добавляют, что военные госпитали Крыма забиты ранеными российскими солдатами. Это заставляет оккупантов использовать гражданские больницы, поскольку потери россиян зашкаливают.

Один из русских мобилизованных в Керчи. Источник: АТЕШ

"Любая другая страна прекратила бы уже ведение захватнической войны, но не Россия. Это результат более чем 20-летнего правления Путина, проводимой политики обмана и террора собственного населения", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Крыму установили памятник убитому российскому коллаборанту Кириллу Стремоусову. В то же время в американском ISW оценили последствия удара ВСУ по российскому ракетному катеру "Аскольд" в Керчи: сообщается, что корабль был уничтожен, когда он даже не провел все необходимые испытания.