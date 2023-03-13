До моргу Енергодара привезли близько 30 вбитих окупантів, — ОВА
Сили оборони України знищують російських окупантів на Запорізькому напрямку. 11 березня у морг окупованого Енергодара привезли близько 30 тіл ліквідованих загарбників.
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Запорізька обласна військова адміністрація.
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Російські втрати
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на Запорізькому напрямку.
Так, тільки протягом 11 березня до моргу у місті Енергодар, яке перебуває під окупацією з весни 2022 року, привезли тіла знищених Силами оборони України російських загарбників.
Йдеться про близько 30 тіл окупантів.
Обстріли міст і сіл Запоріжжя
Російські війська продовжують населені пункти регіону.
Минулої доби під удар потрапили Ольгівське, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Малинівка, Степове і Кам'янське.
Відомо про чотири факти руйнувань будинків/квартир чи об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують свою агресивну політику на тимчасово захоплених територіях. Останній злочин стався в Енергодарі, де окупанти почали вивозити обладнання з навчально-тренувального центру, який використовується для підвищення кваліфікації персоналу на Запорізькій атомній електростанції.
Фото з російських ЗМІ