​​​​​​​До моргу Енергодара привезли близько 30 вбитих окупантів, — ОВА

Російські війська зазнають втрат на Запорізькому напрямку

Сили оборони України знищують російських окупантів на Запорізькому напрямку. 11 березня у морг окупованого Енергодара привезли близько 30 тіл ліквідованих загарбників.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Запорізька обласна військова адміністрація.

Російські втрати

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на Запорізькому напрямку.

Так, тільки протягом 11 березня до моргу у місті Енергодар, яке перебуває під окупацією з весни 2022 року, привезли тіла знищених Силами оборони України російських загарбників.

Йдеться про близько 30 тіл окупантів.

Обстріли міст і сіл Запоріжжя

Російські війська продовжують населені пункти регіону.

Минулої доби під удар потрапили Ольгівське, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Малинівка, Степове і Кам'янське.

Відомо про чотири факти руйнувань будинків/квартир чи об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують свою агресивну політику на тимчасово захоплених територіях. Останній злочин стався в Енергодарі, де окупанти почали вивозити обладнання з навчально-тренувального центру, який використовується для підвищення кваліфікації персоналу на Запорізькій атомній електростанції.

Фото з російських ЗМІ