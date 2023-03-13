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В морг Энергодара привезли около 30 убитых оккупантов, — ОВА

13 марта 2023 09:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские войска несут потери на Запорожском направлении
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Силы обороны Украины уничтожают российских оккупантов в Запорожском направлении. 11 марта в морг оккупированного Энергодара привезли около 30 тел ликвидированных захватчиков.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале Запорожская областная военная администрация.

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Российские потери

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на Запорожском направлении.

Так, только в течение 11 марта в морг в городе Энергодар, который находится под оккупацией с весны 2022 года, привезли тела уничтоженных Силами обороны Украины российских захватчиков.

Речь идет о около 30 тел окупантов.

Обстрелы городов и сел Запорожья

Российские войска продолжают населённые пункты региона.

За прошедшие сутки под удар попали Ольговское, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новоандреевка, Чаривное, Малая Токмачка, Малиновка, Степное и Каменское.

Известно четыре факта разрушений домов/квартир или объектов инфраструктуры.

Напомним, что российские оккупанты продолжают свою агрессивную политику на временно захваченных территориях. Последнее преступление произошло в Энергодаре, где оккупанты начали вывозить оборудование из учебно-тренировочного центра, который используется для повышения квалификации персонала на Запорожской атомной электростанции.

Фото из российских СМИ

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