В морг Энергодара привезли около 30 убитых оккупантов, — ОВА
Силы обороны Украины уничтожают российских оккупантов в Запорожском направлении. 11 марта в морг оккупированного Энергодара привезли около 30 тел ликвидированных захватчиков.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале Запорожская областная военная администрация.
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Российские потери
Российские оккупационные войска продолжают нести потери на Запорожском направлении.
Так, только в течение 11 марта в морг в городе Энергодар, который находится под оккупацией с весны 2022 года, привезли тела уничтоженных Силами обороны Украины российских захватчиков.
Речь идет о около 30 тел окупантов.
Обстрелы городов и сел Запорожья
Российские войска продолжают населённые пункты региона.
За прошедшие сутки под удар попали Ольговское, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новоандреевка, Чаривное, Малая Токмачка, Малиновка, Степное и Каменское.
Известно четыре факта разрушений домов/квартир или объектов инфраструктуры.
Напомним, что российские оккупанты продолжают свою агрессивную политику на временно захваченных территориях. Последнее преступление произошло в Энергодаре, где оккупанты начали вывозить оборудование из учебно-тренировочного центра, который используется для повышения квалификации персонала на Запорожской атомной электростанции.
Фото из российских СМИ