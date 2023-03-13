В морг Энергодара привезли около 30 убитых оккупантов, — ОВА

Российские войска несут потери на Запорожском направлении

Силы обороны Украины уничтожают российских оккупантов в Запорожском направлении. 11 марта в морг оккупированного Энергодара привезли около 30 тел ликвидированных захватчиков.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале Запорожская областная военная администрация.

Российские потери

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на Запорожском направлении.

Так, только в течение 11 марта в морг в городе Энергодар, который находится под оккупацией с весны 2022 года, привезли тела уничтоженных Силами обороны Украины российских захватчиков.

Речь идет о около 30 тел окупантов.

Обстрелы городов и сел Запорожья

Российские войска продолжают населённые пункты региона.

За прошедшие сутки под удар попали Ольговское, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новоандреевка, Чаривное, Малая Токмачка, Малиновка, Степное и Каменское.

Известно четыре факта разрушений домов/квартир или объектов инфраструктуры.

Напомним, что российские оккупанты продолжают свою агрессивную политику на временно захваченных территориях. Последнее преступление произошло в Энергодаре, где оккупанты начали вывозить оборудование из учебно-тренировочного центра, который используется для повышения квалификации персонала на Запорожской атомной электростанции.

Фото из российских СМИ