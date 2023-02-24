До роковин початку війни ЗСУ знищили майже тисячу окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 1000 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані загарбники
За 23 лютого українські захисники знищили на фронтах війни майже тисячу російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили 16 танків, 24 бронемашини та сім артилерійських систем.
Загальні втрати окупаційної армії за рік війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано;
- танків — 3 363 (+13) од.;
- бойових броньованих машин — 6 600 (+7) од.;
- артилерійських систем — 2 363 (+11) од.;
- РСЗВ — 474 (+3) од.;
- засобів ППО — 247 (+3) од.;
- літаків — 299 (+0) од.;
- гелікоптерів — 287 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 033 (+4);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 224 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 229 (+1).
Нагадаємо, Генштаб заявив, що після розгрому під Вугледаром частина окупантів відмовляється іти в наступ.
Фото: Генштаб ЗСУ