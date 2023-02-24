​​​К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Украинские защитники за год большой войны уничтожили более 146 тысяч российских захватчиков и большое количество военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 1000 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 23 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около тысячи российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 16 танков, 24 бронемашины и семь артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за год войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 146 820 (+970) человек ликвидировано;

танков — 3 363 (+13) ед;

боевых бронированных машин — 6 600 (+7) ед;

артиллерийских систем — 2 363 (+11) ед;

РСЗО — 474 (+3) ед;

средств ПВО — 247 (+3) ед;

самолетов — 299 (+0) ед;

вертолетов — 287 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2033 (+4);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 224 (+9) ед;

специальной техники — 229 (+1).

Напомним, Генштаб заявил, что после разгрома под Угледаром часть оккупантов отказывается идти в наступление.

Фото: Генштаб ВСУ