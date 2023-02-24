К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 1000 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 23 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около тысячи российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 16 танков, 24 бронемашины и семь артиллерийских систем.
Общие потери оккупационной армии за год войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 146 820 (+970) человек ликвидировано;
- танков — 3 363 (+13) ед;
- боевых бронированных машин — 6 600 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 2 363 (+11) ед;
- РСЗО — 474 (+3) ед;
- средств ПВО — 247 (+3) ед;
- самолетов — 299 (+0) ед;
- вертолетов — 287 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2033 (+4);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 224 (+9) ед;
- специальной техники — 229 (+1).
Напомним, Генштаб заявил, что после разгрома под Угледаром часть оккупантов отказывается идти в наступление.
Фото: Генштаб ВСУ