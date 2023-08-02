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До скандалу з українськими полоненими в Угорщині може бути причетна Туреччина, — ЗМІ

2 серпня 2023 18:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
До скандалу з українськими полоненими в Угорщині може бути причетна Туреччина, — ЗМІ
Українські військовополонені. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У червні одинадцять українських військовополонених, яких перевезли з Росії до Угорщини, можливо потрапили туди через Туреччину. Літак, який доставив полонених до Будапешту, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Про це повідомляє угорська редакція "Радіо Свобода".

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Повідомляється, що експерти підтверджують, що такий шлях — із Росії до Туреччини, а згодом до Угорщини — цілком очікуваний. У минулому Росія вже здійснювала обміни через Туреччину, особливо коли йшлося про надзвичайно важливі обміни.

Раніше через турецьку територію вже здійснювався обмін полоненими за участю бійців "Азовсталі". На початку літа віцепрем'єр Угорщини Жолта Семен повідомив про передачу групи українців із Закарпаття від Росії Угорщини, нібито за допомогою російської православної церкви.

Своєю чергою, влада України підкреслила, що такі операції без їхньої участі порушують міжнародні норми. З цієї групи військових шість, за даними, перебувають в ЄС, можливо, в Угорщині, а п'ятеро повернулися до України.

Нагадаємо, що глава департаменту боротьби зі злочинами під час війни при Генпрокуратурі України Юрій Білоусов заявив про тонкощі обміну засуджених військовослужбовців Росії. За його словами, в обміні беруть участь лише деякі засуджені, тоді як ті, хто звинувачується в особливо тяжких злочинах проти мирного населення, залишаються винятком.

Також ми повідомляли, що черговий російський окупант здався в полон ЗСУ, щоб вижити. Загарбник, як і інші до нього, каже, що його обдурили, і на передовій він виявився не з власної волі.

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