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В Офисе генпрокурора рассказали, кого из пленных оккупантов не отдают на обмен

2 августа 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Офисе генпрокурора рассказали, кого из пленных оккупантов не отдают на обмен
Военнопленные РФ. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава департамента по борьбе с преступлениями во время войны при Генпрокуратуре Украины, Юрий Белоусов заявил о тонкостях обмена осужденных военнослужащих России. По его словам, в обмене участвуют только некоторые осужденные, в то время как те, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях против мирного населения, остаются исключением.

Об этом Юрий Белоусов сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

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Белоусов подчеркнул, что нет строгих правил о месте содержания осужденного российского военного. Многие находятся в лагерях, что тоже является формой заключения. 

Обсуждая вопрос обмена, он подтвердил, что существуют возможности для обмена осужденных военных, однако требуется соблюдение баланса между потребностью в правосудии для жертв и ответственностью перед украинскими гражданами, удерживаемыми противником.

Белоусов акцентировал внимание на том, что лица, совершившие крайне тяжкие преступления, должны отбывать наказание на территории Украины и не подлежат обмену. Он выразил опасение, что неограниченные обмены могут поощрять военные преступления.

Отвечая на вопрос о количестве вовлеченных в обмен осужденных РФ, Белоусов подчеркнул, что их число ограничивается несколькими человеками, а не десятками.

Он также заметил, что вопрос военных преступлений, в большинстве своем, относится к гражданам России. Однако украинцы из определенных районов Луганска и Донецка также могут столкнуться с арестом, причем их действия могут быть интерпретированы как государственная измена.

Напомним, что на Запорожском направлении российские оккупанты массово сдаются в плен украинским защитникам. Причина этого — проблемы с материально-техническим обеспечением армии РФ.

Также мы сообщали, что очередной российский оккупант сдался в плен ВСУ, чтобы выжить. Захватчик, как и другие до него, говорит, что его обманули и на передовой он оказался не по своей воле.

 

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